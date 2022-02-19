Прем'єр Британії: разом ми зможемо уникнути кровопролиття в Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав інших західних лідерів виявити єдність перед переговорами щодо російської кризи.

Про це пише ВВС, повідомляє "Європейська правда".

Перед поїздкою до Німеччини на Мюнхенську безпекову конференцію він сказав, що потрібен "потужний прояв західної солідарності".

Даунінг-стріт заявила, що Джонсон обговорить реакцію Заходу із низкою європейських партнерів у Мюнхені.

Джонсон сказав, що "дипломатія все ще може переважати" у запобіганні конфлікту.

"Все ще є шанс уникнути непотрібного кровопролиття, але для цього буде потрібна демонстрація західної солідарності, яка б перевершила все, що ми бачили в новітній історії", - додав він.

Прем'єр заявив, що союзникам необхідно говорити з президентом Росії Владіміром Путіним "в один голос", щоб наголосити на "високій ціні, яку він заплатить за будь-яке подальше вторгнення Росії в Україну".

Нагадаємо, 18 лютого Байден заявив, що президент Росії Владімір Путін вже прийняв рішення напасти на Україну.

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