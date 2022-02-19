Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Запад ограничит доступ РФ к финансовым рынкам в случае вторжения – президент Еврокомиссии

Суббота, 19 февраля 2022, 12:07

Европейская комиссия разработала крепкий и всеобъемлющий пакет санкций вместе с США, Великобританией и Канадой на случай вторжения России в Украину.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время дискуссии на Мюнхенской конференции безопасности, пишет "Европейская правда".

"Он включает финансовые санкции – в случае нападения мы ограничим доступ России к финансовым рынкам и установим экспортный контроль, который остановит возможность России модернизировать свою экономику. У нас есть немало высокотехнологичных товаров, в которых мы доминируем, и которые Россия не может заменить", - сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, ЕС также усиливает свои возможности отражать кибератаки, а также готовится к возможному наплыву беженцев в случае конфликта.

Ранее в ЕС заявили, что готов ввести жесткий пакет санкций против России как только потребуется.

Напомним, 18 февраля Байден заявил, что президент России Владимир Путин уже принял решение напасть на Украину.

Смотрите также: Сценарии агрессии РФ: реальность угрозы, варианты нападения, давление на Украину. 

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Российский кризис

Статьи

Как работает пропаганда РФ, как она попадает на Запад и какова ее роль в нынешнем кризисе

"Как только в западных СМИ начались публикации о концентрации войск РФ у границ Украины, активизировалась и российская пропаганда" (укр.)
18 февраля 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

Поражения и победы украинской границы: ключевые результаты 2021 года

Несмотря на проблемы, украинская граница становится более защищенной, но в то же время и более дружественной к путешественникам и торговле (укр.)
18 февраля 2022 — Павел Кравчук, Петр Креймер, для Европейской правды

Успех на 75%: как Украина и Польша решают транзитный конфликт, мешающий экспорту в ЕС

Жесткая позиция Киева дала результаты. Впрочем, в вопросе увеличения польских разрешений на транзитные перевозки достигнут только временный компромисс.
17 февраля 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда