ЕС готов ввести жесткий пакет санкций против России, как только потребуется
Европейский Союз готов ввести жесткий пакет санкций против России, как только потребуется.
Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет "Европейская правда"
"Мы уже подготовили полный пакет санкций. Мы над этим работаем, и я поддерживал связь с США и всеми странами-единомышленниками при технической поддержке Европейской комиссии. У нас подготовлен очень жесткий пакет", – сказал Боррель.
Выступая накануне неформальной встречи ЕС для обсуждения российского кризиса, Боррель повторил, что ЕС по-прежнему верит в дипломатический процесс и сосредоточит усилия на дипломатии, но предупредил, что ЕС будет действовать решительно в случае необходимости.
"Если будет агрессия, я немедленно призову Совет по иностранным делам предложить пакет санкций, и я уверен, что даже если потребуется единодушие, Совет их одобрит. Когда наступит момент, мы будем действовать решительно, если этого потребует уровень интенсивности агрессии", - сказал Боррель, добавив, что энергетика будет важнейшим элементом новых санкций.
Напомним, накануне Европарламент провел дебаты относительно Украины с участием лидеров институтов ЕС, а лидеры политических групп выступили с заявлением относительно текущей ситуации.
Также Европарламент абсолютным большинством голосов поддержал предложение Еврокомиссии предоставить Украине пакет макрофинансовой помощи объемом 1,2 млрд евро.
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