Зеленский: Украина готова вести переговоры во всех возможных форматах

Украина готова вести переговоры для окончания войны во всех возможных форматах и ​​на всех возможных площадках.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Париж, Берлин, Минск, Стамбул, Женева, Брюссель, Нью-Йорк или Пекин – мне не важно, в какой точке мира договариваться о мире в Украине. Не важно, при участии четырех стран, семи или ста - главное, чтобы среди них была Украина, и чтобы была Россия", - сказал Зеленский.

Он отметил, что мир нужен не только в Украине, но и миру, как и восстановление её территориальной целостности в международно признанных границах.

"И, надеюсь, никто не думает об Украине как удобном и "вечном" буфере между Западом и РФ. Этого не будет, этого никто не допустит. Иначе будет вопрос – кто следующий? Государства НАТО вынуждены будут защищать друг друга. Хочется верить, что Североатлантический договор и статья 5 будут действеннее Будапештского меморандума", - сказал президент.

Ранее президент Еврокомиссии заявила, что Запад ограничит доступ РФ к финансовым рынкам в случае вторжения.

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