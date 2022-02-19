Зеленський: Україна готова вести переговори в усіх можливих форматах

Україна готова вести переговори про закінчення війни в усіх можливих форматах і майданчиках.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

"Париж, Берлін, Мінськ. Стамбул, Женева, Брюссель, Нью-Йорк чи Пекін – мені неважливо в якій точці світу домовлятись про мир в Україні. Неважливо за участі чотирьох країн, семи чи ста, головне щоб серед них була Україна, і щоб була Росія", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що мир потрібен не лише в Україні, а потрібен світу, як і відновлення цілісності у міжнародно визнаних кордонах.

"І сподіваюсь ніхто не думає про Україну як зручний і вічний буфер між Заходом і РФ. Цього не буде, цього ніхто не допустить. Інакше буде питання – хто наступний? Держави НАТО змушені будуть захищати одна одну. Хочеться вірити, що Північноатлантичний договір і стаття 5, будуть дієвішими ніж Будапештський меморандум", - сказав президент.

Раніше президентка Єврокомісії заявила, що Захід обмежить доступ РФ до фінансових ринків у випадку вторгнення.

Нагадаємо, 18 лютого Байден заявив, що президент Росії Владімір Путін вже прийняв рішення напасти на Україну.

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