Украина предлагает созвать расширенный саммит Совбеза ООН

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением провести встречу лидеров Совбеза ООН с участием трех стран, не являющихся членами СБ, для обсуждения российского кризиса безопасности.

Об этом он заявил в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Я предлагаю в ближайшие недели созвать саммит государств-постоянных членов Совета Безопасности ООН, с участием Украины, Германии и Турции", - заявил Зеленский.

Он не уточнил, почему речь идет именно о Германии и Турции.

По мнению Зеленского, саммит должен быть посвящен ситуации с безопасностью в целом, а не только российско-украинской войне.

"(Саммит необходимо провести) с целью решения вызовов безопасности в Европе и наработки новых, действенных гарантий безопасности. Гарантий, предоставленных для Украины сегодня, пока мы не являемся членом оборонного альянса, и фактически находимся в вакууме безопасности", - подчеркнул он.

Следует отметить, что полноценные саммиты СБ ООН не являются привычной практикой и проводятся крайне редко. В частности, такой саммит состоялся в 1992 году, после развала СССР и сомнительного по юридической чистоте "вступления" России в ООН.

Россия недавно также предложила созвать саммит, но не полноценный, а только с участием 5 постоянных членов СБ ООН.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова вести переговоры во всех возможных форматах, если участниками этих форматов будут Украина и Россия.

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