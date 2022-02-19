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Україна пропонує скликати розширений саміт Ради безпеки ООН

Субота, 19 лютого 2022, 17:16

Президент України Володимир Зеленський виступив із пропозицією провести зустріч лідерів Ради безпеки ООН за участю трьох країн, що не є членами РБ, задля обговорення російської безпекової кризи.

Про це він заявив у виступі на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє кореспондент Європейської правди.

"Я пропоную у найближчі тижні скликати саміт держав–постійних членів Ради Безпеки ООН, за участі України, Німеччини та Туреччини", - заявив Зеленський.

Він не уточнив, чому йдеться саме про Німеччину та Туреччину.

На думку Зеленського, саміт має бути присвячений безпековий ситуації загалом, а не лише російсько-українській війні.

"(Саміт необхідно провести) з метою розв’язання безпекових викликів у Європі і напрацювання нових, дієвих безпекових гарантій. Гарантій, наданих для України сьогодні, поки ми не є членом оборонного альянсу, і фактично перебуваємо у безпековому вакуумі", - наголосив він.

Варто зауважити, що повноцінні саміти РБ ООН не є звичною практикою та проводяться украй рідко. Зокрема, такий саміт відбувся у 1992 році, після розвалу СРСР і сумнівного за юридичною чистотою "вступу" Росії до ООН.

Росія нещодавно також запропонувала скликати саміт, але не повноцінний, а лише за участю 5 постійних членів РБ ООН.

Раніше Зеленський заявив, що Україна готова вести переговори в усіх можливих форматах, якщо учасниками цих форматів будуть Україна та Росія.

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