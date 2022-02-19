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Зеленский не уверен, что Путин принял решение о нападении

Суббота, 19 февраля 2022, 17:37

У Президента Украины Владимира Зеленского, в отличие от США, нет данных о том, что Путин решил напасть на Украину.

Об этом он заявил во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции безопасности, сообщает корреспондент Европейской правды.

В частности, украинский президент упомянул, что Украина отслеживает и анализирует действия РФ. Перед завершением дискуссии ведущая, тележурналистка CNN Кристиан Аманпур, решила переспросить, каковы выводы Украины о намерениях Путина.

"Президент, вы говорите, что у вас есть своя разведка. О чем она говорит, говорит ли она, что Путин намерен напасть? Потому что наша (американская) – говорит, что да", - спросила она.

Зеленский ответил отрицательно: "Я не знаю, чего хочет президент Российской федерации. Потому предлагаю встретиться (с российским президентом)".

Как сообщалось, Байден ранее заявил, что Путин принял решение напасть на Украину.

Зеленский заявил, что Украине необходимо дать перспективу вступления в ЕС и НАТО как ответ России.

Также в Мюнхене глава МИД Дмитрий Кулеба объяснил, почему необходимо наложить санкции на Россию, не дожидаясь вторжения.

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Мюнхенская конференция Российский кризис

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