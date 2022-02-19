Байден: Путін ухвалив рішення напасти на Україну

Президент США Джо Байден на основі розвідданих США вважає, що президент Росії Владімір Путін вже прийняв рішення напасти на Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у зверненні щодо України 18 лютого.

"Ми маємо підстави вважати, що російські сили планують і мають намір атакувати Україну протягом наступного тижня, або найближчими днями. Ми вважаємо, що вони націляться на столицю, Київ… Ми гучно і багато говоримо про плани РФ не тому, що прагнемо конфлікту, а тому що робимо все можливе, щоб Росія не могла виправдати вторгнення в Україну", - заявив президент США.

Президент США звернув увагу на останні події на сході України і масштабну кампанію дезінформації, спрямовану проти України. Він зауважив, що заяви роспропаганди про те, що нібито Україна саме зараз, коли довкола її кордонів скупчені 150 000 російських військ, планує відвойовувати окуповані частини Донбасу, суперечать логіці.

"Все це із методички, яку Росія вже застосовувала раніше, набір неправдивих звинувачень, щоб діяти проти України. Це також співпадає з приводами, про які США і союзники попереджали тижнями", - сказав Байден.

"Якщо Росія обере цей шлях, вона візьме на себе відповідальність за катастрофічну і непотрібну війну за вибором… Але Росія все ще може обрати дипломатію, ще не надто пізно", - зазначив він.

Байден нагадав, що напередодні Росія погодилася на зустріч держсекретаря Ентоні Блінкена та глави МЗС РФ Сєргєя Лаврова 24 лютого у Європі, і у разі, якщо напад РФ відбудеться до цієї дати, це означатиме, що Росія свідомо обрала шлях війни, а не дипломатії.

Він підкреслив, що у цьому разі Росія отримає наслідком не лише потужні санкції, а й рішучий осуд і об'єднану протидію всього вільного світу.

Байден наголосив, що США рішуче захищатимуть кожного союзника у НАТО. Він повторив, що Штати не планують відправляти військових на підмогу Україні, але продовжать надавати підтримку в іншій формі.

На уточнююче питання про те, чи є ознаки того, що Путін вже прийняв рішення, Байден відповів: "Я переконаний, що він прийняв рішення. Є підстави так вважати".

На запитання журналістів про те, на чому ґрунтується переконання США, Байден коротко відповів "у нас значні розвідувальні потужності" та завершив брифінг.

Як раніше повідомила "Українська правда", 18 лютого в ОРДЛО оголосили масову евакуацію населення на територію Росії, аргументуючи це тим, що Україна нібито готує наступальну операцію. Надвечір російські ЗМІ повідомили про "потужний вибух" у центрі окупованого Донецька, за "кілька десятків метрів від будівлі уряду ДНР".

В Міноборони та МЗС України наголосили, що Україна не планує "наступальних операцій" та "диверсій", та закликали міжнародну спільноту не залишати без реакції останні провокації.

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