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Германия и Австрия просят своих граждан эвакуироваться, отменив рейсы из Киева

Суббота, 19 февраля 2022, 19:06

Правительства Германии и Австрии настойчиво призывают своих оказавшихся в Украине граждан как можно быстрее покинуть ее территорию из-за угрозы российского нападения.

Об этом говорится в сообщениях, синхронно распространенных австрийским и немецким МИД.

В дополнение к совету не ехать в Украину, МИД Германии, в частности, сообщает своим гражданам о "настоятельной рекомендации покинуть Украину прямо сейчас".

"Напряженность между Россией и Украиной продолжает расти одновременно с масштабным присутствием российских военных подразделений рядом с украинской границей. Военный конфликт может начаться в любой момент", - говорится в сообщении.

Примечательно, что это сообщение не содержит упоминаний о безопасности Западной Украины.

В сообщении не указаны рекомендации пересечь границу в какой-то срок (24 или 48 часов) но второй раз подчеркивается, что немецкие граждане должны выехать с украинской территории "вовремя".

"Если будет вооруженное нападение на Украину, возможности поддержки немецких граждан будут очень ограничены", - говорится в сообщении.

Это сообщение правительства появилось уже после того, как ключевой авиаперевозчик Германии Lufthansa объявил, что с понедельника прекращает регулярные авиарейсы в Киев, поэтому возможности эвакуироваться в Германию уже стали ограниченными.

Также с подобным предупреждением выступило правительство Австрии. Там отметили, что считают безопасными регионами Львовскую, Ивано-Франковскую, Закарпатскую и Черновицкую области. Из других регионов, включая Киев, гражданам советуют немедленно эвакуироваться. Впрочем, Австрийские авиалинии, входящие в группу Люфтганзы, тоже прекращают полеты в Киев.

Австрийское правительство, между тем, сообщило о прекращении рейсов в Киев уже с воскресенья.

Ранее президент Зеленский объявил, что не уверен, что Путин принял решение о нападении на Украину. В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба объяснил, почему необходимо наложить санкции на Россию, не дожидаясь вторжения.

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