Lufthansa призупиняє всі рейси в Україну з 21 лютого

Німецька авіакомпанія Lufthansa призупиняє всі рейси до Києва та з Києва із 21 до 28 лютого.

Про це йдеться у повідомленні на сайті перевізника, пише "Європейська правда".

"Lufthansa постійно стежить за ситуацією і прийме рішення про подальші рейси пізніше", - йдеться у заяві.

У разі скасування рейсу пасажирам рекомендують звертатися до сервісного центру Lufthansa або до туристичного агентства, щоб обговорити подальші плани подорожі.

Численні пасажири, включно з журналістом "ЄвроПравди", отримали повідомлення про скасування рейсів.

Спеціальний представник МЗС України з питань санкційної політики Олексій Макеєв написав у Twitter, що хотів би почути від авіакомпанії причини такого рішення.

"Було б чудово, щоб у ваших поясненнях були слова "російські загрози вторгнення в Україну". Ви також скоротите рейси до Москви?", - написав він у Twitter.

Раніше нідерландська авіакомпанія KLM припинила польоти в Україну, а British Airways вирішила не здійснювати польоти над повітряним простором України.

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