Німеччина та Австрія просять своїх громадян евакуюватися, попри скасування рейсів з Києва

Уряди Німеччини та Австрії наполегливо закликають своїх громадян, що опинилися в Україні, якнайшвидше залишити її територію через загрозу російського нападу.

Про це йдеться у безпекових повідомленнях, що синхронно поширені австрійським та німецьким МЗС.

У доповнення до поради не їхати до України, МЗС Німеччини, зокрема, повідомляє своїх громадян про "наполегливу рекомендацію залишити Україну просто зараз".

"Напруженість між Росією та Україною і надалі зростає одночасно з масштабною присутністю російських військових підрозділів поруч з українським кордоном. Військовий конфлікт може розпочатися будь-якої миті", - йдеться у повідомленні.

Примітно, що це повідомлення не містить згадок про "безпечність Західної України", яку декларують деякі інші держави.

У повідомленні не зазначено рекомендації перетнути кордон у якийсь термін, як-то 24 чи 48 годин, але вдруге підкреслюється, що німецькі громадяни мають виїхати з української території "вчасно".

"Якщо буде збройний напад на Україну, можливості підтримки німецьких громадян будуть дуже обмеженими", - йдеться у повідомленні.

Це повідомлення уряду з’явилося вже після того, як ключовий авіаперевізник Німеччини, Lufthansa, оголосив, що с понеділка припиняє регулярні авіарейси до Києва, тож можливості евакуюватися до Німеччину вже стали обмеженими.

Також із подібним попередженням виступив уряд Австрії. Там, утім, зазначили, що вважають безпечними регіонами Львівську, Івано-Франківську, Закарпатську та Ченівецьку області. З інших регіонів, у тому числі з Києва, громадянам радять негайно евакуюватися. Утім, Австрійські Авіалінії, що входять до групи Люфтганзи, теж припиняють польоти до Києва, причому вже з неділі.

Раніше президент Зеленський оголосив, що він не впевнений, що Путін ухвалив рішення про напад на Україну. Натомість очільник МЗС Дмитро Кулеба пояснив, чому необхідно накласти санкції на Росію, не чекаючи на вторгнення.

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