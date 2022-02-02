Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Норвегия отменила большинство карантинных ограничений

Среда, 2 февраля 2022, 10:30

Правительство Норвегии объявило об отмене практически всех ограничений, введенных для сдерживания эпидемии коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NRK.

"С тем, что мы сегодня знаем о вирусе, будет правильным решением отменить большинство ограничительных мер, кроме некоторых исключений", - объявил премьер-министр Йонас Гар Стёре.

Он отметил, что штамм "Омикрон" реже приводит к тяжелому течению заболевания, кроме того, в Норвегии высокие показатели охвата вакцинацией.

Новые правила вступили в силу спустя считанные часы после пресс-конференции премьера, уже с 11 вечера 1 февраля.

Фактически сохранится только рекомендация соблюдать дистанцию ​​и носить маску в местах скопления людей, а в ночных клубах первое время после открытия не будут разрешены танцы.

Отменяется рекомендуемое ограничение на количество гостей как на частных празднованиях, так и на публичных массовых мероприятиях. В кинотеатрах, концертных залах и т.д. разрешается заполнять все сидячие места.

Учебным заведениям рекомендуется возвращаться к учебе с присутствием в аудиториях.

Разрешаются все спортивные занятия и события, как профессиональные, так и любительские.

Могут открываться детские площадки, парки развлечений и казино, но администрация должна позаботиться о базовых мерах безопасности.

Требование сдавать тест на въезде в страну отменяется.

Правительство планирует отменить последние ограничения 17 февраля, если обстоятельства не изменятся. Впрочем, муниципалитеты по своему усмотрению могут дополнительно устанавливать свои правила.

Напомним, Норвегия стала одной из первых стран Европы, где масштабно распространился штамм "Омикрон". Его распространение, как и во всех странах, привело к рекордной волне эпидемии – на её пике Норвегия с населением около 5,4 млн регистрировала по 24 тысячи больных в сутки. Роста числа летальных исходов при этом не произошло.

Соседняя Дания на днях первой в Европе отменила все коронавирусные ограничения.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Норвегия Коронавирус

Статьи

Энергетический фронт: как международные партнеры могут помочь Украине

В какой помощи нуждается Украина, чтобы избежать обострения энергетического кризиса? Ведь этот кризис способен существенно ослабить страну перед многочисленными вызовами для безопасности (укр.)
2 февраля 2022 — Ольга Белькова, Оператор ГТС Украины

Шесть приоритетов движения Украины в НАТО: как Зеленскому нужно изменить программу на 2022 год

Мы определили приоритетные предложения, требующие внесения в ГНП Украина-НАТО, которую должен утвердить президент... (укр.)
2 февраля 2022 — Совет общественного надзора за выполнением програм Украина-НАТО

Турецкий вал: чем опасна и почему нужна Украине свободная торговля с Анкарой

Киев либерализирует условия торговли со страной, являющейся четвертым по объему рынком сбыта отечественных товаров. Но украинский бизнес этому совсем не рад (укр.)
2 февраля 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда