Норвегия отменила большинство карантинных ограничений

Правительство Норвегии объявило об отмене практически всех ограничений, введенных для сдерживания эпидемии коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NRK.

"С тем, что мы сегодня знаем о вирусе, будет правильным решением отменить большинство ограничительных мер, кроме некоторых исключений", - объявил премьер-министр Йонас Гар Стёре.

Он отметил, что штамм "Омикрон" реже приводит к тяжелому течению заболевания, кроме того, в Норвегии высокие показатели охвата вакцинацией.

Новые правила вступили в силу спустя считанные часы после пресс-конференции премьера, уже с 11 вечера 1 февраля.

Фактически сохранится только рекомендация соблюдать дистанцию ​​и носить маску в местах скопления людей, а в ночных клубах первое время после открытия не будут разрешены танцы.

Отменяется рекомендуемое ограничение на количество гостей как на частных празднованиях, так и на публичных массовых мероприятиях. В кинотеатрах, концертных залах и т.д. разрешается заполнять все сидячие места.

Учебным заведениям рекомендуется возвращаться к учебе с присутствием в аудиториях.

Разрешаются все спортивные занятия и события, как профессиональные, так и любительские.

Могут открываться детские площадки, парки развлечений и казино, но администрация должна позаботиться о базовых мерах безопасности.

Требование сдавать тест на въезде в страну отменяется.

Правительство планирует отменить последние ограничения 17 февраля, если обстоятельства не изменятся. Впрочем, муниципалитеты по своему усмотрению могут дополнительно устанавливать свои правила.

Напомним, Норвегия стала одной из первых стран Европы, где масштабно распространился штамм "Омикрон". Его распространение, как и во всех странах, привело к рекордной волне эпидемии – на её пике Норвегия с населением около 5,4 млн регистрировала по 24 тысячи больных в сутки. Роста числа летальных исходов при этом не произошло.

Соседняя Дания на днях первой в Европе отменила все коронавирусные ограничения.

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