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Кулеба все еще видит шанс для дипломатии отвернуть войну

Воскресенье, 20 февраля 2022, 13:42

Глава МИД Украины, несмотря на обострение на Донбассе и скопление российских войск, а также несмотря на заявления Запада о решении Путина напасть на Украину, видит шанс для дипломатического разрешения конфликта.

Об этом Кулеба сказал в воскресенье во время включения на своей странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".

"Мой ответ утвердительный – да. Мы видим, что происходит на фронте, мы видим, что делает Россия, но дипломатия еще может сработать", - сказал министр иностранных дел.

Россия и Беларусь продолжат учения "из-за обострения на Донбассе"

Он подчеркнул, что в ближайшие дни планируется серия дипломатических шагов, среди которых встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, разговоры мировых лидеров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Каждая малейшая возможность удержать Россию в пространстве дипломатии будет нами использована. Наши партнеры будут нас в этом поддерживать. Но это не значит, что мы не должны готовиться к любым сценариям", - добавил Кулеба.

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что Россия планирует величайшую войну в Европе с 1945 года, заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон в субботу.

Министр обороны Беларуси заявил в воскресенье, что российские и белорусские войска продолжат проверку своей боеготовности после завершения совместных учений якобы из-за обострения на Донбассе.
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