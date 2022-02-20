Кулеба все ще бачить шанс для дипломатії відвернути війну

Глава МЗС України попри загострення на Донбасі і скупчення російських військ, а також попри заяви Заходу про рішення Путіна напасти на Україну, бачить шанс для дипломатичного вирішення конфлікту.

Про це Кулеба сказав у неділю під час включення на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

"Моя відповідь ствердна - так. Ми бачимо, що відбувається на фронті, ми бачимо, що робить Росія, але дипломатія ще може спрацювати", - сказав міністр закордонних справ.

Він підкреслив, що найближчими днями планується серія дипломатичних кроків, серед яких зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена з главою МЗС РФ Сергєєм Лавровим, розмови світових лідерів з президентом РФ Владіміром Путіним тощо.

"Кожна найменше можливість втримати Росію в просторі дипломатії буде нами використана. Наші партнери будуть нас в цьому підтримувати. Але це не означає, що ми не повинні готуватися до будь-яких сценаріїв", - додав Кулеба.

Наявні дані свідчать про те, що Росія планує найбільшу війну в Європі з 1945 року, заявив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон в суботу.

Міністр оборони Білорусі заявив у неділю, що російські та білоруські війська продовжать перевірку своєї боєготовності після завершення спільних навчань нібито через загострення на Донбасі.

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