Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Кулеба все ще бачить шанс для дипломатії відвернути війну

Неділя, 20 лютого 2022, 13:42

Глава МЗС України попри загострення на Донбасі і скупчення російських військ, а також попри заяви Заходу про рішення Путіна напасти на Україну, бачить шанс для дипломатичного вирішення конфлікту.

Про це Кулеба сказав у неділю під час включення на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

"Моя відповідь ствердна - так. Ми бачимо, що відбувається на фронті, ми бачимо, що робить Росія, але дипломатія ще може спрацювати", - сказав міністр закордонних справ.

Росія і Білорусь продовжать начання "через загострення на Донбасі"

Він підкреслив, що найближчими днями планується серія дипломатичних кроків, серед яких зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена з главою МЗС РФ Сергєєм Лавровим, розмови  світових лідерів з президентом РФ Владіміром Путіним тощо.

"Кожна найменше можливість втримати Росію в просторі дипломатії буде нами використана. Наші партнери будуть нас в цьому підтримувати. Але це не означає, що ми не повинні готуватися до будь-яких сценаріїв", - додав Кулеба.

Наявні дані свідчать про те, що Росія планує найбільшу війну в Європі з 1945 року, заявив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон в суботу.

Міністр оборони Білорусі заявив у неділю, що російські та білоруські війська продовжать перевірку своєї боєготовності після завершення спільних навчань нібито через загострення на Донбасі.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Російська криза Донбас та ОРДЛО Росія

Статті

Ми востаннє звертаємося до Будапештського меморандуму - промова Володимира Зеленського у Мюнхені

Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює і усі пакетні рішення 1994 року були поставлені під сумнів.
19 лютого 2022 — Володимир Зеленський, президент України

Як працює пропаганда РФ, як вона потрапляє на Захід та яка її роль у нинішній кризі

"Як тільки у західних ЗМІ почалися публікації про концентрацію військ РФ біля кордону України, активізувалася і російська пропаганда".
18 лютого 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Поразки та перемоги українського кордону: ключові результати 2021 року

Попри проблеми, український кордон стає більш захищеним, але й водночас більш дружнім до мандрівників і торгівлі.
18 лютого 2022 — Павло Кравчук, Петро Креймер, для Європейської правди