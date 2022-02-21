В "Слуге народа" предлагают разорвать дипотношения с РФ из-за решения Путина

Украина должна отреагировать на решение РФ признать "независимость" оккупированных территорий Донбасса. И первым шагом должно стать "перезрелое" решение о разрыве дипломатических отношений.

Такое мнение в колонке на "Европейской правде" высказал народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Богдан Яременко.

В своей статье "Разорвать отношения с Россией: каким должен быть ответ на решение Кремля" он прогнозирует – нынешнее решение не будет означать завершение напряжения на украинской границе.

"Ход заседания Совбеза РФ засвидетельствовал, что войну на Востоке Украину российская верхушка видит исключительно маленьким актом в крупной драме торгов с США. Дополнительные аргументы давления на Штаты будут нужны и дальше. Поэтому войска на украинской границе останутся. Сначала – обеспечить беспрепятственное воплощение решения о признании ОРДЛО. Далее – чтобы помочь новообразованиям реализовать их "конституции", утверждающие, что граница их территорий – это админграницы Донецкой и Луганской областей Украины", - пишет он.

По мнению депутата, новая ситуация "потребует сверхусилий Вооруженных сил и всего народа Украины, чтобы не допустить новых территориальных потерь, и не менее серьезных усилий дипломатии, чтобы обратить поражение на победу".

Первым шагом на этом пути должен стать разрыв дипломатических отношений с РФ.

Заметим, что "Европейская правда" неоднократно поднимала вопрос о разрыве отношений с РФ, а после агрессии на море в ноябре 2018 года выступала с эдиториалом о необходимости этого шага.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ОРДЛО. На подписании присутствовали руководители фейковых образований Пушилин и Пасечник.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в понедельник, если Россия признает две "республики" ОРДЛО, то он активирует санкционную процедуру ЕС.

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