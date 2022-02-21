В "Слузі народу" пропонують розірвати дипвідносини з РФ через рішення Путіна

Україна має відреагувати на рішення РФ визнати "незалежність" окупованих територій Донбасу. І першим кроком має стати "перезріле" рішення про розрив дипломатичних відносин.

Так думку в колонці на "Європейській правді" висловив народний депутат України (фракція "Слуга народу") Богдан Яременко.

У своїй статті "Розірвати відносини з Росією: якою має бути відповідь на рішення Кремля" він прогнозує: нинішнє рішення не означатиме завершення напруги на українському кордоні.

"Хід засідання радбезу РФ засвідчив, що війну на Сході Україну російська верхівка бачить винятково маленьким актом у великій драмі торгів зі США. Додаткові аргументи тиску на Штати будуть потрібні й далі. Тому війська на українському кордоні залишаться. Спершу – щоб забезпечити безперешкодність втілення рішення про визнання ОРДЛО. Далі – щоб допомогти новоутворенням реалізувати їхні "конституції", які стверджують, що межа їхніх територій – це адмінкордони Донецької та Луганської областей України", - пише він.

На думку депутата, нова ситуація "потребуватиме надзусиль Збройних сил та усього народу України, щоб не допустити нових територіальних втрат, та не менш серйозних зусиль дипломатії, щоб обернути поразку на перемогу".

І першим кроком на цьому шляху має стати розрив дипломатичних відносин із РФ.

Зауважимо, що "Європейська правда" неодноразово порушувала питання про розривання відносин з РФ, а після агресії на морі в листопаді 2018 року виступала з едіторіалом про необхідність цього кроку.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Владімір Путін 21 лютого підписав укази про визнання ОРДЛО. На підписанні були присутні керівники фейкових утворень Пушилін і Пасічник.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив у понеділок, якщо Росія визнає дві "республіки" ОРДЛО, то він активує санкційну процедуру ЄС.

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