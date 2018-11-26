Порошенко должен разорвать дипотношения с Россией. Аргументов против – не существует

Россия напала на Украину – но это не новость уже почти пять лет.

Нападение началось еще в феврале 2014 года в Крыму, с весны оно продолжилось "гибридной" агрессией на Донбассе, а летом того же года переросло в полномасштабное военное вторжение российских войск. На этом фоне вчерашние события в Керченском проливе могут показаться очередным эпизодом конфликта.

Но есть одно важное отличие этих событий от всех предыдущих.

На этот раз речь не идет о "зеленых человечках", "ихтамнет", "народах Луганска и Донецка" или о других мифических участниках войны с Украиной. Теперь, в отличие от всех предыдущих нападений, РФ с самого начала признает: именно она атаковала Украину на море.

Россияне сами слили в сеть видео тарана украинского буксира "Яны Капу" российским катером "Дон". А вечером – подтвердили, что это их военные обстреляли корабли ВМС Украины, ранили украинских военных и захватили наши корабли.

Сейчас президент и чиновники говорят именно о войне и даже о возможном введении военного положения. Киев официально требует от ЕС новых санкций. Но есть ли у нас основания для таких требований, если мы сами даже не разорвали дипломатические отношения с агрессором? Хотя это обычно становится первым шагом государства, столкнувшегося с агрессией.

И даже сейчас, когда Россия признает свое нападение, мы не слышим от президента заявлений о таком намерении.

Нынешнее обострение конфликта дает обществу основания требовать таких действий.

Дипломатические отношения с РФ должны быть разорваны. Без этого наши заявления о российской агрессии теряют часть своего веса.

К тому же сохранение нынешнего лицемерного состояния не дает Украине никаких преимуществ. "Европейская правда" утверждает это с абсолютной уверенностью и готова опровергнуть все доводы в пользу сохранения дипотношений, звучащие от отдельных топ-дипломатов.

Миф первый: миллионы украинцев в России потеряют консульскую защиту

Это – ключевая неправда.

Конвенции ООН позволяют нам закрыть посольство, но сохранить все консульства на территории государства-агрессора – в Ростове-на-Дону, Питере, Новосибирске и Екатеринбурге. Венская Конвенция о консульских сношениях прямо предусматривает такую ​​возможность.

Разрыв дипломатических отношений не влечет за собой ipso facto (автоматического, обязательного) разрыва консульских отношений. Пункт 3 статьи 2 Конвенции

И в этом нет ничего экзотического. История знает массу примеров, когда при разорванных дипломатических отношениях страны открывали даже новые консульства – правда, как правило, в случае конфликтов враждующие государства полностью эвакуируют своих дипломатов с территории врага и решаются на возобновление работы консульств позже, когда напряжение спадает. Но отсутствие дипотношений этому не помеха.

Конечно, Россия может впоследствии (или сразу) "поднять ставки" и объявить о расторжении также консульских сношений с Украиной. Но это будет другое решение. Не наше. И оно маловероятно (ведь россияне тоже хотят сохранить свои представительства во Львове, Одессе, Харькове и Киеве).

Миф второй: узники Кремля потеряют защиту Украины

Это – манипуляция.

Выше мы объяснили, что консульские отношения при нашем желании, скорее всего, можно будет сохранить. И если россияне сами решат закрыть все украинские консульства – у нас все равно останется механизм помощи соотечественникам.

Есть отработанная во всем мире схема: если из-за конфликта или вражды нет даже консульских отношений между государствами, можно договориться с посольством третьей страны, и оно возьмет на себя роль нашей дипмиссии.

Для этого, например, в Иране работает отдел интересов США в посольстве Швейцарии, потому что американского посольства в Тегеране нет ещё с конца 1970-х. Здесь американские граждане могут получить новый паспорт или другой документ. А если в Иране будет задержан американский гражданин и он будет нуждаться в защите, то отсюда дипломаты поедут в тюрьму или суд.

К слову, о защите.

Не будем обманывать себя, роль украинских консулов ​​в улучшении жизни узников Кремля довольно незначительна.

Решение об их судьбе принимают на высших уровнях российской власти, а запросы наших консулов ​​не значат почти ничего. Роль адвокатов несколько серьезнее – но они от дипотношений не зависят.

И, кстати, переход резонансных дел в руки западных, а не украинских дипломатов мог бы сыграть нам только на пользу. Согласитесь, мнение и наблюдения швейцарского или немецкого консула об условиях содержания Сущенко, Сенцова или Клыха будут для мира более авторитетными, чем свидетельства украинского дипломата. То же самое касается незаконных недопусков этих дипломатов к гражданам Украины, ставших в РФ стандартной тактикой.

Миф третий: прямые переговоры с РФ станут невозможными, говорить придется через посредника, "Нормандия" и "Минск" – под ударом

Об этом обычно вспоминают, опять же, в контексте заложников-украинцев в тюрьмах РФ. Но это – просто неправда!

Отсутствие дипломатических отношений совершенно не означает запрета переговоров. В том числе – на высоком уровне.

Наглядный пример – те же США и Иран. Американцы были ключевыми переговорщиками по иранской ядерной программе. Тогдашний госсекретарь Джон Керри встречался с иранским коллегой Джавадом Зарифом и в составе "шестерки", и отдельно. Или же возьмем Россию и Грузию, между которыми нет дипотношений еще с августа 2008 года. Грузины уже 10 лет ведут переговоры с россиянами в Женевском формате (правда, безуспешно, как и у нас в Минске), а грузинский бизнес тем временем договорился о возобновлении авиасообщения, о расширении торговли. И все это – без дипотношений.

Миф четвертый: разрыв дипотношений ничего не даст (вариант: надо было в 2014, сейчас поздно)

Это – циничный аргумент.

Государство, имеющее достоинство, не должно искать ответа на вопрос "что мне это даст", когда на него напала соседняя страна. И если аргумент о 2014-м до вчерашнего дня еще имел смысл (мол, в начале агрессии надо было разорвать, а сейчас, на пятый год войны, этот шаг будет выглядеть странно), то сейчас нет и его.

Россия впервые атаковала нас открыто, не пряча шевроны за фразами про "военторг". Во всех других государствах это вызвало бы немедленный разрыв дипотношений.

В Украине это решение упирается лично в Порошенко, ведь именно президент направляет украинскую дипломатию. Теперь он должен дать согласие на это.

Ведь аргументов против – просто нет.

К слову, если этого не произойдет и сейчас – то слухи о существовании скрытых причин для сохранения отношений с Москвой получат новую подпитку.

А еще – украинская дипломатия может получить новые проблемы из-за народного гнева.

Напомним, в июне 2014 года, после того, как русские сбили Ил-76 в Луганске, убив 40 военных, под посольством России в Киеве собрался стихийный митинг. Люди, справедливо возмущенные тем, что в столице до сих пор функционирует посольство страны-агрессора, забросали здание камнями и едва не взяли штурмом; их тогда останавливал лично и.о. министра иностранных дел Андрей Дещица.

В это воскресенье к посольству снова пришли люди – здание забросали дымовыми шашками. И никто не даст гарантии, что после очередного обострения на фронте не произойдет чего-то более серьезного.

И если однажды возмущенные люди не остановятся перед оградой, а здание будет уничтожено, то выиграет от этого только Россия. А официальная Украина (и МИД, и лично президент) получат массу проблем на международной арене. А потому – дипломатические отношения с РФ должны быть разорваны. Немедленно.

Это, конечно, не будет достаточным ответом Украины на агрессию. Но это нужно сделать – если не в 2014 году, то сейчас.

Иначе Порошенко придется винить в последствиях лишь самого себя.

Авторы:

редакция "Европейской правды"

Эта статья – Editorial. Это означает, что текст публикуется за подписью всей редакции и его поддерживают все журналисты.

"Европейская правда" прибегает к этому формату лишь в исключительных случаях, когда наша страна оказывается перед важным выбором в сфере международной политики. Сейчас, на следующий день после нападения России на корабли украинских ВМС, ситуация именно такая.