Британия 22 февраля объявит о новых санкциях против России
Великобритания 22 февраля объявит о новых санкциях против России в ответ на решение признать независимость двух "республик" ОРДЛО.
Об этом написала в Twitter глава МИД Британии Лиз Трасс сообщает "Европейская правда".
"Завтра мы объявим о новых санкциях против России в ответ на нарушение ею международного права и атаку на суверенитет и территориальную целостность Украины", - написала Трасс.
Tomorrow we will be announcing new sanctions on Russia in response to their breach of international law and attack on Ukraine's sovereignty and territorial integrity.— Liz Truss (@trussliz) February 21, 2022
Президент Российской Федерации Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ОРДЛО.
Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал решение "грубым нарушением международного права и минских соглашений".
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил ранее в понедельник, если Россия признает две "республики" ОРДЛО, он активирует санкционную процедуру ЕС.
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