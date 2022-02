Британия 22 февраля объявит о новых санкциях против России

Великобритания 22 февраля объявит о новых санкциях против России в ответ на решение признать независимость двух "республик" ОРДЛО.

Об этом написала в Twitter глава МИД Британии Лиз Трасс сообщает "Европейская правда".

"Завтра мы объявим о новых санкциях против России в ответ на нарушение ею международного права и атаку на суверенитет и территориальную целостность Украины", - написала Трасс.

Tomorrow we will be announcing new sanctions on Russia in response to their breach of international law and attack on Ukraine's sovereignty and territorial integrity.