Ирландия осудила признание Путиным ОРДЛО, обещает поддержать санкции ЕС

Ирландия осудила решение президента РФ признать "независимыми" оккупированные территории Донбасса.

Соответствующее заявление опубликовал министр иностранных дел Симон Ковени, пишет "Европейская правда".

"Решение РФ признать неподконтрольные правительству районы Донецкой и Луганской областей Украины независимыми противоречит международному праву. Это вопиющее нарушение территориальной целостности Украины, и это сигнал о явном одностороннем нарушении Минских договоренностей", - заявил он.

Глава МИД Ирландии подчеркнул, что страна продолжает твердо поддерживать право Украины на суверенитет и территориальную целостность и её право самостоятельно определять внешнюю политику и политику безопасности.

"Ирландия поддерживает четкий, объединенный и решительный ответ ЕС, в том числе применение санкций", - заявил он.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что созывает во вторник внеочередное заседание глав МИД для утверждения санкций против РФ.

Глава МИД Лиз Трасс накануне заявила, что Британия 22 февраля объявит о новых санкциях против России в ответ на решение признать независимость двух "республик" ОРДЛО.

Президент США Джо Байден уже подписал новый пакет санкций, связанный с признанием Россией "независимости" донбасских республик.

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