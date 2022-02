Ірландія засудила визнання Путіним ОРДЛО, обіцяє підтримати санкції ЄС

Ірландія засудила рішення президента РФ визнати "незалежними" окуповані території Донбасу.

Відповідну заяву опублікував міністр закордонних справ Сімон Ковені, пише "Європейська правда".

"Рішення РФ визнати непідконтрольні уряду райони Донецької і Луганської областей України як незалежні утворення суперечить міжнародному праву. Це кричуще порушення територіальної цілісності України, і це сигнал про явне одностороннє порушення Мінських домовленостей", - заявив він.

Ireland’s support for Ukraine’s sovereignty & territorial integrity is unwavering.

The decision by Russia to recognise the areas of Donetsk & Luhansk contravenes international law.



Ireland supports a clear, united & strong EU response, including sanctions. pic.twitter.com/5QOy9d2kU5