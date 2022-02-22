Ірландія засудила визнання Путіним ОРДЛО, обіцяє підтримати санкції ЄС
Ірландія засудила рішення президента РФ визнати "незалежними" окуповані території Донбасу.
Відповідну заяву опублікував міністр закордонних справ Сімон Ковені, пише "Європейська правда".
"Рішення РФ визнати непідконтрольні уряду райони Донецької і Луганської областей України як незалежні утворення суперечить міжнародному праву. Це кричуще порушення територіальної цілісності України, і це сигнал про явне одностороннє порушення Мінських домовленостей", - заявив він.
Ireland’s support for Ukraine’s sovereignty & territorial integrity is unwavering.— Simon Coveney (@simoncoveney) February 21, 2022
The decision by Russia to recognise the areas of Donetsk & Luhansk contravenes international law.
Ireland supports a clear, united & strong EU response, including sanctions. pic.twitter.com/5QOy9d2kU5
Глава МЗС Ірландії наголосив, що країна продовжує непохитно підтримувати право України на суверенітет і територіальну цілісність та її право самостійно визначати зовнішню політику і політику безпеки.
"Ірландія підтримує чітку, об’єднану і рішучу відповідь ЄС, у тому числі застосування санкцій", - заявив він.
Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що скликає у вівторок позачергове засідання глав МЗС для затвердження санкцій проти РФ.
Глава МЗС Ліз Трасс напередодні заявила, що Британія 22 лютого оголосить про нові санкції проти Росії у відповідь на рішення визнати незалежність двох "республік" ОРДЛО.
Президент США Джо Байден вже підписав новий пакет санкцій проти ОРДЛО.
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