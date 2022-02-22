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Ірландія засудила визнання Путіним ОРДЛО, обіцяє підтримати санкції ЄС

Вівторок, 22 лютого 2022, 11:16

Ірландія засудила рішення президента РФ визнати "незалежними" окуповані території Донбасу.

Відповідну заяву опублікував міністр закордонних справ Сімон Ковені, пише "Європейська правда".

"Рішення РФ визнати непідконтрольні уряду райони Донецької і Луганської областей України як незалежні утворення суперечить міжнародному праву. Це кричуще порушення територіальної цілісності України, і це сигнал про явне одностороннє порушення Мінських домовленостей",  - заявив він. 

Глава МЗС Ірландії наголосив, що країна продовжує непохитно підтримувати право України на суверенітет і територіальну цілісність та її право самостійно визначати зовнішню політику і політику безпеки. 

"Ірландія підтримує чітку, об’єднану і рішучу відповідь ЄС, у тому числі застосування санкцій", - заявив він.

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що скликає у вівторок позачергове засідання глав МЗС для затвердження санкцій проти РФ.

Глава МЗС Ліз Трасс напередодні заявила, що Британія 22 лютого оголосить про нові санкції проти Росії у відповідь на рішення визнати незалежність двох "республік" ОРДЛО.

Президент США Джо Байден вже підписав новий пакет санкцій проти ОРДЛО.

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Російська криза Донбас та ОРДЛО Ірландія

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