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МИД отзывает в Киев и.о. руководителя посольства Украины в РФ

Вторник, 22 февраля 2022, 13:29

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что вызвало в Украину для проведения консультаций временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации Василия Покотило.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщили в ведомстве.

Руководителя дипломатического представительства Украины в России вызвали в связи с принятием руководством Российской Федерации противоправных решений о признании "независимости" созданных ею квази-образований на временно оккупированных территориях Украины - так называемых "Луганской Народной Республики" и "Донецкой Народной Республики".

Как ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский упрекнул страны, которые частично эвакуировали дипломатов из Украины.

А Эстония на прошлой неделе заявила, что не планирует эвакуировать из Киева свое посольство и не отзывает военных инструкторов из Украины на фоне опасений по поводу новой вооруженной агрессии России.

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