МЗС відкликає до Києва в.о. керівника посольства України в РФ

Міністерство закордонних справ України повідомило, що викликало в Україну для проведення консультацій тимчасового повіреного у справах України в Російській Федерації Василя Покотила.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомили у відомстві.

Керівника дипломатичного представництва України в Росії викликали у зв’язку з ухваленням керівництвом Російської Федерації протиправних рішень щодо визнання "незалежності" створених нею квазі-утворень на тимчасово окупованих територіях України – так званих "Луганської Народної Республіки" та "Донецької Народної Республіки".

Як раніше повідомлялося, президент України Володимир Зеленський дорікнув країнам, які частково евакуювали дипломатів з України.

А Естонія минулого тижня заявила, що не планує евакуйовувати з Києва своє посольство та не відкликає військових інструкторів з України на тлі побоювань щодо нової збройної агресії Росії.

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