Зеленский потроллил западных дипломатов за эвакуацию из Украины
Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул страны, которые частично эвакуировали дипломатов из Украины.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве.
Владимир Зеленский отметил, что такой визит на самом высоком уровне в очень напряженной ситуации является важным сигналом солидарности с Украиной.
"Это очень важный сигнал для нас, это большая поддержка. Некоторые дипломаты выезжают из Украины, а некоторые смелые лидеры, наоборот, приезжают поддержать Украину. Мы высоко это ценим и рассматриваем ваш визит как проявление солидарности со стороны Эстонии, надежного друга и партнера Украины в рамках ЕС и НАТО", - заявил он.
Эстония на прошлой неделе заявила, что не планирует эвакуировать из Киева свое посольство и не отзывает военных инструкторов из Украины на фоне опасений относительно новой вооруженной агрессии России.
Как известно, США, Британия, Канада временно переместили свои посольства во Львов из-за угрозы российского вторжения; США вывезли из Украины второстепенных дипломатов, а в ночь на 22 февраля даже находящихся во Львове вывозили для ночевки в Польшу.
Австралия стала первой страной, приказавшей своим дипломатам выезжать из Украины - сотрудники посольства разместятся в Польше и Румынии.
Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.