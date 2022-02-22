Президенты Литвы и Польши посетят Украину

23 февраля президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и президентом Республики Польша Анджеем Дудой.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Президенты соседних стран будут находиться в Украине с рабочим визитом.

После того как президент России Владимир Путин признал сепаратистские "республики" Донбасса независимыми, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во вторник сообщила, что планирует еще один визит в Украину на следующей неделе.

Напомним, министры иностранных дел стран Балтии 23-25 ​​февраля совершат совместный визит в Украину.

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