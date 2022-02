Кулеба встретился с Байденом и Блинкеном в Вашингтоне

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном.

Как пишет "Европейская правда", об этом идет речь в сообщениях украинской и американской стороны.

Стоит отметить, что президент США почти никогда не проводит отдельные встречи в Белом доме с посещающими Вашингтон министрами иностранных дел. Встреча с Кулебой подчеркивает вес, который США придают украинскому вопросу.

"Президент Джо Байден встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, чтобы подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. Президент Байден рассказал главе МИД о реакции США на решение России признать якобы "независимость" так называемых "ЛДНР", в том числе приказ, изданный накануне вечером (санкции против ОРДЛО - ред.) и новые санкции, анонсированные сегодня (22 февраля). Он также подтвердил, что США продолжат оказывать Украине помощь по безопасности и макроэкономическую поддержку", - говорится в коммюнике Белого дома.

Джо Байден отметил также, что Штаты вместе с союзниками будут быстро и решительно реагировать в случае дальнейшей агрессии РФ против Украины.

Grateful for the opportunity to visit @WhiteHouse today to further build on the close cooperation between our leaders, Ukraine’s President @ZelenskyyUa and the U.S. President Joseph Biden @POTUS . The U.S.-Ukraine strategic partnership remains unfaltering at this tense moment. https://t.co/B6O9qfFpxh

Дмитрий Кулеба поблагодарил США за всю помощь Украине на фоне эскалации со стороны Кремля и отметил ведущую роль Джозефа Байдена в мобилизации глобальной коалиции в защиту Украины и мирового порядка безопасности, отмечает украинская сторона.

"Дмитрий Кулеба отметил важность постоянного наращивания санкционного давления на Российскую Федерацию, а также военной и макрофинансовой поддержки Украины, озвучил конкретные предложения по этому поводу", - отмечают в коммюнике.

Также Дмитрий Кулеба подтвердил приглашение от имени президента Украины Владимира Зеленского Джо Байдену посетить Украину с визитом.

Состоялась встреча также с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Focused meeting with @SecBlinken. Two strategic partners, Ukraine and the U.S. work tirelessly day & night to rally the world around Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. Russia will face more sanctions and global pressure for every further aggressive step it may take. pic.twitter.com/TCK925AhCf