Посол ЕС в Украине сказал, что "не будет скучать" по "Северному потоку-2"

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас после заявления канцлера ФРГ об остановке сертификации российского газопровода "Северный поток-2" сказал, что "не будет скучать" по нему.

Как пишет "Европейская правда", об этом он написал в своем Twitter, добавив, что выражает личное мнение.

"Редкая личная ремарка относительно газопровода. Он навредил отношениям ЕС с Украиной больше, чем что-либо другое; он был основной темой на моей церемонии вручения верительных грамот, что обычно - просто торжественное событие. И он был причиной того единственного случая, когда меня вызвали власти страны пребывания - единственный раз в моей карьере. Я не буду скучать по тебе, газопровод", - отметил Матти Маасикас.

A rare personal remark, on the pipeline. It:



*damaged 🇪🇺-🇺🇦 relations more than anything;



*was the main topic at my credentials ceremony, normally a solemn event;



*was the reason I was summoned by the host government, the only time in my career.



I will not miss you, pipeline.