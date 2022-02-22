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Посол ЕС в Украине сказал, что "не будет скучать" по "Северному потоку-2"

Вторник, 22 февраля 2022, 14:11

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас после заявления канцлера ФРГ об остановке сертификации российского газопровода "Северный поток-2" сказал, что "не будет скучать" по нему.

Как пишет "Европейская правда", об этом он написал в своем Twitter, добавив, что выражает личное мнение.

"Редкая личная ремарка относительно газопровода. Он навредил отношениям ЕС с Украиной больше, чем что-либо другое; он был основной темой на моей церемонии вручения верительных грамот, что обычно - просто торжественное событие. И он был причиной того единственного случая, когда меня вызвали власти страны пребывания - единственный раз в моей карьере. Я не буду скучать по тебе, газопровод", - отметил Матти Маасикас.

Напомним, 22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что правительство останавливает процесс сертификации российского газопровода "Северный поток-2" из-за эскалации конфликта со стороны России.

Шольц обосновал этот шаг тем, что Россия нарушила все международные соглашения и сделала непонятный, неоправданный шаг, признав сепаратистские образования ДНР и ЛНР.

На минувшей неделе главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что в случае вторжения РФ в Украину газопровод "Северный поток-2" не будет запущен.

22 февраля канцлер Австрии также сказал, что CП2 включен в европейский пакет санкций, подготовленных на случай дальнейшего вторжения России в Украину.

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Российский кризис Северный поток-2 Маасикас

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