Посол ЕС в Украине сказал, что "не будет скучать" по "Северному потоку-2"
Посол ЕС в Украине Матти Маасикас после заявления канцлера ФРГ об остановке сертификации российского газопровода "Северный поток-2" сказал, что "не будет скучать" по нему.
Как пишет "Европейская правда", об этом он написал в своем Twitter, добавив, что выражает личное мнение.
"Редкая личная ремарка относительно газопровода. Он навредил отношениям ЕС с Украиной больше, чем что-либо другое; он был основной темой на моей церемонии вручения верительных грамот, что обычно - просто торжественное событие. И он был причиной того единственного случая, когда меня вызвали власти страны пребывания - единственный раз в моей карьере. Я не буду скучать по тебе, газопровод", - отметил Матти Маасикас.
A rare personal remark, on the pipeline. It:— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) February 22, 2022
*damaged 🇪🇺-🇺🇦 relations more than anything;
*was the main topic at my credentials ceremony, normally a solemn event;
*was the reason I was summoned by the host government, the only time in my career.
I will not miss you, pipeline.
Напомним, 22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что правительство останавливает процесс сертификации российского газопровода "Северный поток-2" из-за эскалации конфликта со стороны России.
Шольц обосновал этот шаг тем, что Россия нарушила все международные соглашения и сделала непонятный, неоправданный шаг, признав сепаратистские образования ДНР и ЛНР.
На минувшей неделе главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что в случае вторжения РФ в Украину газопровод "Северный поток-2" не будет запущен.
22 февраля канцлер Австрии также сказал, что CП2 включен в европейский пакет санкций, подготовленных на случай дальнейшего вторжения России в Украину.
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