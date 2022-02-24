Европарламент осудил нападение РФ на Украину, проведет внеочередные дебаты 1 марта

Президент Европарламента Роберта Метсола и лидеры парламентских групп в своем заявлении решительно осудили российское вторжение в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Конференцию президентов Европейского парламента созвала в четверг утром президент Роберта Метсола, чтобы обсудить ответ на вторжение России в Украину.

"Конференция президентов решительнее всего осудила нападение России на Украину. Украина является независимым и суверенным государством, а его территориальная целостность не подлежит обсуждению. Вторжение является неоправданным и незаконным. Это угроза европейской и региональной стабильности, а также мировому порядку, основанному на правилах. Атака направлена. на нашу модель демократического общества. Это не может остаться без ответа", - говорится в сообщении.

Европейский парламент выразил поддержку беспрецедентной европейской и международной реакции, включая новые и строгие санкции, которые обеспечат привлечение Кремля к ответственности за свои действия.

Конференция президентов также выразила полную солидарность и поддержку Украине и ее народу.

Была достигнута договоренность организовать внеочередные пленарные прения во вторник, 1 марта 2022 года.

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