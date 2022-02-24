Європарламент засудив напад РФ на Україну, проведе позачергові дебати 1 березня

Президентка Європарламенту Роберта Метсола та лідери парламентських груп у своїй заяві рішуче засудили російське вторгнення в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Конференцію президентів Європейського парламенту скликала у четвер вранці президентка Роберта Метсола, щоб обговорити відповідь на вторгнення Росії в Україну.

"Конференція президентів найрішучіше засудила напад Росії на Україну. Україна є незалежною і суверенною державою, а її територіальна цілісність не підлягає обговоренню. Вторгнення є невиправданим і незаконним. Це загроза європейській та регіональній стабільності, а також світовому порядку, заснованому на правилах. Атака, спрямована на нашу модель демократичного суспільства. Це не може залишитися без відповіді", - йдеться у повідомленні.

Європейський парламент висловив підтримку безпрецедентній європейській та міжнародній реакції, включаючи нові та суворі санкції, які забезпечать притягнення Кремля до відповідальності за свої дії.

Конференція президентів також висловила повну солідарність і підтримку Україні та її народу.

Було домовлено організувати позачергові пленарні дебати у вівторок, 1 березня 2022 року.

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