Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Європарламент засудив напад РФ на Україну, проведе позачергові дебати 1 березня

Четвер, 24 лютого 2022, 13:07

Президентка Європарламенту Роберта Метсола та лідери парламентських груп у своїй заяві рішуче засудили російське вторгнення в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Конференцію президентів Європейського парламенту скликала у четвер вранці президентка Роберта Метсола, щоб обговорити відповідь на вторгнення Росії в Україну.

"Конференція президентів найрішучіше засудила напад Росії на Україну. Україна є незалежною і суверенною державою, а її територіальна цілісність не підлягає обговоренню. Вторгнення є невиправданим і незаконним. Це загроза європейській та регіональній стабільності, а також світовому порядку, заснованому на правилах. Атака, спрямована на нашу модель демократичного суспільства. Це не може залишитися без відповіді", - йдеться у повідомленні.

Європейський парламент висловив підтримку безпрецедентній європейській та міжнародній реакції, включаючи нові та суворі санкції, які забезпечать притягнення Кремля до відповідальності за свої дії.

Конференція президентів також висловила повну солідарність і підтримку Україні та її народу.

Було домовлено організувати позачергові пленарні дебати у вівторок, 1 березня 2022 року.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ Європарламент

Статті

Росія має заплатити найвищу ціну за вторгнення: звернення до народів світу

Воєнні злочини Володимира Путіна та злочини проти миру кремлівської верхівки мають бути покарані. Час для діалогу та невиправданих сподівань вичерпано.
25 лютого 2022 — Верховна рада України

БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ. LIVE

День 2: відповідь Заходу на масштабне вторгнення РФ до України. У ЄС лишаються різні думки щодо санкцій, НАТО проводить екстрений саміт. Всі деталі в одному тексті
25 лютого 2022 — Європейська правда

Як працюють західні санкції та яку шкоду вони можуть завдати РФ

В чому сила західних санкцій? Як вони впливають на економіку РФ, навіть якщо ефект від них здається непомітним?
24 лютого 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда