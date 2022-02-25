Германия наконец-то прислала Украине помощь - обещанные 5 тысяч шлемов

Германия начала объявленную поставку 5000 шлемов для украинских военных.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Средства защиты были в пути в двух грузовиках в пятницу.

Шлемы передадут за пределами Украины, поскольку на ее территории продолжаются боевые действия.

В споре о поставке оружия, которое федеральное правительство поставлять Украине отказалось, объявление о шлемах вызвало ажиотаж, а иногда и общественные насмешки.

Федеральное правительство отметило, что просьба о доставке шлемов была направлена ​​официально украинским правительством.

26 января глава Минобороны Германии заявила о готовности страны поставить Украине 5000 военных шлемов

Ранее сообщалось, что посольство Украины в Германии обратилось с официальным письмом в немецкое правительство, в котором просит предоставить оборонное вооружение и перечисляет конкретный список необходимого.

Глава МИД Дмитрий Кулеба 7 февраля назвал несправедливыми объяснения Германии по поводу непоставки оружия Украине.

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