Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Германия наконец-то прислала Украине помощь - обещанные 5 тысяч шлемов

Пятница, 25 февраля 2022, 19:29

Германия начала объявленную поставку 5000 шлемов для украинских военных.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Средства защиты были в пути в двух грузовиках в пятницу.

Шлемы передадут за пределами Украины, поскольку на ее территории продолжаются боевые действия.

В споре о поставке оружия, которое федеральное правительство поставлять Украине отказалось, объявление о шлемах вызвало ажиотаж, а иногда и общественные насмешки.

Федеральное правительство отметило, что просьба о доставке шлемов была направлена ​​официально украинским правительством.

26 января глава Минобороны Германии заявила о готовности страны поставить Украине 5000 военных шлемов

Ранее сообщалось, что посольство Украины в Германии обратилось с официальным письмом в немецкое правительство, в котором просит предоставить оборонное вооружение и перечисляет конкретный список необходимого.

Глава МИД Дмитрий Кулеба 7 февраля назвал несправедливыми объяснения Германии по поводу непоставки оружия Украине.

Читайте больше о дискуссиях в Германии на эту тему: Немецкое оружие для Киева: как давление СМИ вынуждает Берлин менять политику по отношению к Украине

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ Германия

Статьи

Россия должна заплатить наивысшую цену за вторжение: обращение к народам мира

Военные преступления Владимира Путина и преступления против мира кремлевской верхушки должны быть наказаны. Время для диалога и неоправданных надежд исчерпано (укр.).
25 февраля 2022 — Верховная рада Украины

ВОЙН ЗА САНКЦИИ. Действия США, Европы и мира в день нападения на Киев. LIVE

День 2: ответ Запада на масштабное вторжение РФ в Украину. В ЕС расходятся мнения по поводу санкций, НАТО проводит экстренный саммит. Все детали в одном тексте
25 февраля 2022 — Европейская правда

Как работают западные санкции и какой вред они могут нанести РФ

В чем сила западных санкций? Как они влияют на экономику РФ, даже если эффект от них кажется незаметным?
24 февраля 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда