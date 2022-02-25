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Белый дом объявил санкции против Путина

Пятница, 25 февраля 2022, 23:12

Соединенные Штаты присоединятся к Европейскому Союзу во введении санкций против президента России Владимира Путина, министра иностранных дел России Сергея Лаврова и членов российского Совбеза.

Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает "Европейская правда".

"В результате телефонного разговора, который президент Байден провел с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и в согласовании с решением европейских союзников США присоединятся к ним во введении санкций против президента Путина, министра иностранных дел России Сергея Лаврова и членов российского Совбеза", - сказала Псаки, добавив, что детали этих санкций будут объявлены позже.

В пятницу стало известно, что Европейский союз заморозит активы Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Власти Великобритании в пятницу также внесли президента РФ и главу МИД РФ в санкционный список Соединенного Королевства. Санкции подразумевают замораживание активов.

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Война с РФ США санкции Путин

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