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Италия согласилась отключить Россию от SWIFT – Кулеба

Пятница, 25 февраля 2022, 20:43

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поздно вечером в пятницу заявил, что его итальянский коллега Луиджи Ди Майо выразил поддержку Риму по отключению России от международной платежной сети SWIFT.

"Звонок с моим итальянским коллегой Луиджи ди Майо. Полная солидарность с Украиной. Мой коллега заверил меня, что Италия поддержит отключение России от SWIFT", – написал министр.

Италия была одной из европейских стран вместе с Германией, выступающих против отключения России от системы финансовых транзакций SWIFT. Остальные две страны – Венгрия и Кипр.

Глава МИД Германии Анналена Бербок объяснила позицию своей страны, почему к настоящему моменту она не готова отключить Россию от системы SWIFT.

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