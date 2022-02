Италия согласилась отключить Россию от SWIFT – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поздно вечером в пятницу заявил, что его итальянский коллега Луиджи Ди Майо выразил поддержку Риму по отключению России от международной платежной сети SWIFT.

"Звонок с моим итальянским коллегой Луиджи ди Майо. Полная солидарность с Украиной. Мой коллега заверил меня, что Италия поддержит отключение России от SWIFT", – написал министр.

Call with my Italian counterpart @luigidimaio. Full solidarity with Ukraine. My colleague assured me that Italy will support banning Russia from SWIFT.