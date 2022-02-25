В ООН ожидают, что в результате войны Украину покинут до 5 млн украинцев

Поставки топлива, наличные деньги и медицинское обеспечение в некоторых частях Украины заканчиваются после вторжения России, что может заставить до 5 миллионов человек бежать за границу.

Об этом сообщили в пятницу агентства помощи ООН, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По меньшей мере, 100 000 человек были вынуждены покинуть дома в Украине после того, как Россия начала нападение в четверг, а несколько тысяч уже перешли в соседние страны, включая Молдову, Румынию и Польшу, заявила представитель агентства ООН по делам беженцев Шабиа Манту.

"Мы рассматриваем диапазоны от 1 до 3 миллионов в Польше... Сценарий от 1 до 5 миллионов, включая все окружающие страны", – сказала Афшан Хан, региональный директор ЮНИСЕФ для Европы и Центральной Азии, на брифинге ООН в Женеве.

Ракеты обстреляли украинскую столицу Киев в пятницу, когда российские войска пошли в наступление. Сирены воздушного налета взвыли над 3-миллионным городом, многие жители скрылись в станциях метро.

"Пока мы говорим, в Киеве происходят большие атаки, которые вызывают большой страх и панику среди населения, семьи действительно напуганы, переезжая вместе со своими детьми в метро и укрытия. Это, несомненно, ужасающий момент для детей по всей стране", – сказала Хан.

Как сообщалось, более 1000 украинцев, спасающихся от российского нападения, прибыли в польский город Перемышль.

Польша создала девять пунктов приема украинцев, пересекающих границу, где они могут получить еду, медицинскую помощь и информацию.