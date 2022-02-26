Германия впервые разрешила отправить оружие в Украину

Германия разрешила Нидерландам направить Украине 400 реактивных гранатометов для помощи в борьбе с российскими войсками, что свидетельствует о резком изменении военной политики Берлина на фоне давления со стороны союзников по ЕС и НАТО.

Об этом пишет "Politico", сообщает "Европейская правда".

До субботы Германия придерживалась давней практики не разрешать ввоз летального оружия, находящегося под ее контролем, в зону конфликта.

Сдвиг в позиции Германии происходит по мере того, как многочисленные западные союзники мобилизуются, чтобы отправить Украине больше оружия, боеприпасов и даже систем противовоздушной обороны.

Отмена может означать быстрое увеличение европейской военной помощи Украине, поскольку большая часть оружия и боеприпасов на континенте, по крайней мере, частично произведена в Германии, что дает Берлину законный контроль над их передачей.

Тем не менее, изменение позиции Берлина не обязательно означает, что все запросы на поставку оружия будут одобрены, поскольку каждый случай решается индивидуально.

До субботнего поворота ситуации высокопоставленные украинские чиновники в течение нескольких недель жаловались на отказ Германии разрешить поставки оружия для укрепления обороны Украины.

Ранее сообщалось, что правительство Нидерландов приняло решение "как можно скорее" отправить в Украину 200 зенитных ракет Stinger.

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