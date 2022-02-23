Мэр Будапешта и противник Орбана поднял флаг Украины на мэрии города
Среда, 23 февраля 2022, 21:37
Мэр Будапешта и политический оппонент премьер-министра страны Гергей Корачонь сообщил, что поднял флаг Украины на здании мэрии города по солидарности с украинским народом.
Об этом Корачонь рассказал на своей странице в Facebook, разместив фото с флагом, сообщает "Европейская правда".
"Мы вывесили украинское знамя на ратуше как символ украинского народа и Украины", - отметил мэр Будапешта.
Корачонь сказал, что ранее вместе с несколькими европейскими коллегами-мэрами он выразил солидарность мэру Киева, а также мэру Берегова.
"Как часть европейского сообщества, мы должны отстаивать суверенитет Украины и решительным образом протестовать против действий Путина", - добавил он.
Между тем, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его стране следует "держаться в стороне" от военного конфликта между Украиной и Россией и отказался поставлять вооружение Украине.