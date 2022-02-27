Шольц пообещал визовые санкции против российских чиновников

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что ЕС планирует визовые ограничения для российских чиновников.

Об этом объявил канцлер Германии Олаф Шольц на внеочередном заседании немецкого парламента с учетом войны в Украине, сообщает "Европейская правда".

"В будущем - карательные меры по отношению к Путину и людям из его ближайшего окружения, ограничению на выдачу виз российским чиновникам", - заявил Шольц, рассказывая парламентариям о запланированных санкциях за войну России против Украины.

Напомним, в ночь на 27 февраля лидеры Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США объявили о новом мощном наборе экономических санкций, включающем отключение от платежной системы SWIFT отдельных банков и запрет продажи "золотых паспортов" состоятельным россиянам.

Ранее немецкий телеканал ARD сообщил о планах всех стран ЕС закрыть авиапространство для самолетов Российской Федерации.

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