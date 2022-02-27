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Шольц пообещал визовые санкции против российских чиновников

Воскресенье, 27 февраля 2022, 13:15

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что ЕС планирует визовые ограничения для российских чиновников.

Об этом объявил канцлер Германии Олаф Шольц на внеочередном заседании немецкого парламента с учетом войны в Украине, сообщает "Европейская правда".

"В будущем - карательные меры по отношению к Путину и людям из его ближайшего окружения, ограничению на выдачу виз российским чиновникам", - заявил Шольц, рассказывая парламентариям о запланированных санкциях за войну России против Украины.

Напомним, в ночь на 27 февраля лидеры Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США объявили о новом мощном наборе экономических санкций, включающем отключение от платежной системы SWIFT отдельных банков и запрет продажи "золотых паспортов" состоятельным россиянам.

Ранее немецкий телеканал ARD сообщил о планах всех стран ЕС закрыть авиапространство для самолетов Российской Федерации.

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Война с РФ Германия санкции

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