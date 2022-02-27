Шольц пообіцяв візові санкції проти російських посадовців

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що ЄС планує візові обмеження для російських урядовців.

Про це оголосив канцлер Німеччини Олаф Шольц на позачерговому засіданні парламенту Німеччини з огляду на війну в Україні, повідомляє "Європейська правда".

"У майбутньому - каральні заходи щодо Путіна та людей з його найближчого оточення, обмеження на видачу віз російським чиновникам", - заявив Шольц, розповідаючи парламентарям про заплановані санкції за війну Росії проти України.

Нагадаємо, в ніч на 27 лютого лідери Європейської комісії, Франції, Німеччини, Італії, Великобританії, Канади та США оголосили про новий потужний набір економічних санкцій, який включає відключення від платіжної системи SWIFT окремих банків та заборону продажу "золотих паспортів" заможним росіянам.

Раніше німецький телеканал ARD повідомив про плани всіх країн ЄС закрити авіапростір для літаків Російської Федерації.

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