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Правительство Италии одобрило немедленное выделение 110 млн евро Украине

Воскресенье, 27 февраля 2022, 14:43

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил о подписании резолюции о немедленной выплате 110 миллионов евро правительству Украины.

Об этом Ди Майо сообщил в Twitter в воскресенье.

"Я сказал своему коллеге Дмитрию Кулебе, только что подписав резолюцию о немедленной выплате 110 миллионов евро правительству Киева как конкретное выражение солидарности Италии и поддержки народа, с которым у нас братские отношения", - отметил Ди Майо в Twitter.

Как сообщалось, в воскресенье глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложит блоку профинансировать поставки оружия и других материалов, в частности горючего, для украинской армии.

Также сообщалось, что на внеочередной пленарной сессии Европарламента во вторник будет внесена на рассмотрение мощная резолюция в поддержку Украины. 

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