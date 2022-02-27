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Европарламент соберется на внеочередную сессию из-за войны РФ против Украины

Воскресенье, 27 февраля 2022, 12:13

Европарламент во вторник, 1 марта, соберется на внеочередную сессию в связи с войной РФ против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила президент Европарламента Роберта Метсола.

"Новые меры, предложенные лидерами Еврокомиссии, США, Францией, Германией, Италией, Канадой и Британией для более решительного ответа на вторжение РФ в Украину – болезненные и важные. Путин должен получить серьезные последствия", - заявила Метсола, напомнив детали ограничений.

"На внеочередной пленарной сессии Европарламента во вторник будет внесена на рассмотрение мощная резолюция в поддержку Украины. Как соавторы, мы сделаем все должное для того, чтобы меры быстро одобрили", - отметила президент Европарламента.

Напомним, в ночь на 27 февраля лидеры Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США объявили о новом мощном наборе экономических санкций, включающем отключение от платежной системы SWIFT отдельных банков и запрет продажи "золотых паспортов" состоятельным россиянам.

Ранее немецкий телеканал ARD сообщил о планах всех стран ЕС закрыть авиапространство для самолетов Российской Федерации.

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Европарламент Война с РФ

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