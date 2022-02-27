В НАТО рассказали, какие союзники и как помогают Украине оружием и деньгами

16 союзников НАТО отправили или планируют отправить в Украину тысячи единиц противотанкового оружия, сотни ракет противовоздушной обороны и тысячи запасов стрелкового оружия и боеприпасов.

Об этом сообщила пресс-служба Альянса в понедельник, пишет "Европейская правда".

Бельгия, Канада, Чехия, Эстония, Франция, Германия, Греция, Латвия, Литва, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Великобритания и США уже отправили или утверждают значительные поставки военного оборудования в Украину.

Украина уже получила критически важное оружие, в частности, ракеты Javelin и зенитные ракеты, от союзников по НАТО, а также миллионы евро финансовой помощи.

Кроме того, Албания, Болгария, Хорватия, Дания, Венгрия, Исландия, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Великобритания и США предлагают гуманитарную помощь или открывают свои границы для убегающих от украинских граждан. войны.

Италия также оказывает немедленную финансовую помощь украинскому правительству.

"Я приветствую то, что союзники активизируют поддержку Украины, предоставляя дополнительную военную технику, финансовую помощь и гуманитарную помощь. Право на самооборону закреплено в Уставе ООН, и союзники помогают Украине отстаивать это право. Это посылает четкий сигнал о полной поддержке НАТО суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.