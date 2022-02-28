Парламент Латвии разрешил латвийцам воевать за Украину

На внеочередном заседании в понедельник, 28 февраля, Сейм Латвии единогласно принял в двух чтениях изменения в Закон о национальной безопасности, предусматривающие разрешение гражданам Латвии воевать за Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

Изменения в закон поддержали 87 депутатов. Они предполагают, что лица, которые будут воевать в Украине, должны немедленно встать на учет в отделе учета резерва Национальных Вооруженных Сил.

"Наши граждане, которые хотят поддерживать Украину и добровольно вести военную службу там, чтобы защищать независимость Украины и нашу общую безопасность, должны иметь возможность это сделать", – сказал Юрис Ранканс, глава комиссии по обороне, ответственной за продвижение законопроекта.

До этого времени закон запрещал гражданам Латвии служить в вооруженных силах, внутренних войсках, военных организациях, разведке или службе безопасности, полиции, созданных иностранным или другим субъектом международного права или на его территории.

В Офисе президента Украины накануне сообщили, что в Украине сформирован иностранный легион добровольцев из тех, кто сейчас записывается для обороны Украины.

Как сообщалось, Латвия решила передать Украине более 30 грузовиков с боеприпасами, шлемами, сухпайками, медприборами и лекарствами, а также 500 тонн дизельного топлива - кроме того, будут переданы боеприпасы.

Глава МИД Британии отмечала, что одобрила бы выбор британцев, готовых добровольцами воевать за Украину.