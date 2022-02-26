Латвия передает Украине более 30 грузовиков помощи: шлемы, боеприпасы и 500 тонн дизтоплива

Латвия передает Украине более 30 грузовиков с боеприпасами, шлемами, сухпайками, медустройствами и лекарствами, а также 500 тонн дизельного топлива - кроме того, будут переданы боеприпасы.

Об этом сообщил министр обороны Латвии Артис Пабрикс, пишет "Европейская правда".

"Прямо сейчас более 30 грузовиков с индивидуальной экипировкой, подаренными Национальными вооруженными силами Латвии, едут в Украину. Шлемы, сухпайки, медицинские приборы и лекарства. Также будет доставлена ​​большая партия боеприпасов", - написал он.

По словам министра, народ Латвии пожертвовал более 1,5 млн евро и вместе с благотворительной организацией ziedot.lv было закуплено первые 500 тонн дизельного топлива для ВСУ.

Помощь также включает продукты питания и пожертвования от Veselbas centrs 4 на сумму более 17 тысяч евро, включая медицинские принадлежности.

Также среди помощи 11 тысяч штук марлевых бинтов и одноразовых перчаток.

"Помощь уже в пути! Пока украинская армия продолжает сопротивляться российской агрессии, будет независимая Украина и безопасная Европа!", - написал Пабрикс.

Напомним, ранее глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич объяснил, что о РФ будут петь песни как о фашистах.

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