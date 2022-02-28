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Парламент Латвії дозволив латвійцям воювати за Україну

Понеділок, 28 лютого 2022, 10:18

На позачерговому засіданні в понеділок, 28 лютого, Сейм Латвії одноголосно ухвалив у двох читаннях зміни до Закону про національну безпеку, які передбачають дозвіл громадянам Латвії воювати за Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

Зміни до закону підтримали 87 депутатів. Вони передбачають, що особи, які будуть воювати в Україні, мають негайно стати на облік у відділі обліку резерву Національних Збройних Сил.

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"Наші громадяни, які хочуть підтримувати Україну, та добровільно вести військову службу там, щоб захищати незалежність України та нашу спільну безпеку, повинні мати можливість це зробити", – сказав Юріс Ранканс, голова комісії з оборони, відповідальної за просування законопроєкту.

До цього часу закон забороняв громадянам Латвії служити у збройних силах, внутрішніх військах, військових організаціях, розвідці чи службі безпеки, поліції, створених іноземним чи іншим суб’єктом міжнародного права або на його території. 

В Офісі президента України напередодні повідомили, що в Україні сформовано іноземний легіон добровольців з тих, хто зараз записується для оборони України. 

Як повідомлялося, Латвія  вирішила передати Україні понад 30 вантажівок із боєприпасами, шоломами, сухпайками, медприладами та ліками, а також 500 тонн дизельного палива - крім того, будуть передані боєприпаси.

Глава МЗС Британії зазначала, що схвалила би вибір британців, готових добровольцями воювати за Україну

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