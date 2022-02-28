Боррель: У Украины есть европерспектива, но сейчас главное побороть агрессию РФ

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что у Украины четко европейская перспектива, но сейчас "мы должны бороться с агрессией".

Как пишет "Европейская правда", слова главы дипломатии ЕС передает Европейская служба внешних действий.

"У Украины четко европейская перспектива, но сейчас мы должны бороться с агрессией. Мир не может позволить себе, чтобы мощная страна разгромила соседа, используя свои военные возможности. Если мы позволим, то это закон джунглей", - говорит Боррель.

По его словам, закон джунглей для европейцев является экзистенциальной угрозой, и они должны сделать все возможное, чтобы это остановить.

Также он добавил, что Евросоюз поддерживает проходящие сейчас переговоры между Украиной и Россией.

Напомним, Ирландия поддержит заявку Украины на членство в ЕС.