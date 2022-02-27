Финляндия закрывает свое небо для российских самолетов

Финляндия присоединилась к странам, которые закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов в ответ на войну РФ против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом 27 сообщил министр транспорта и коммуникаций Тимо Харакка.

"Финляндия готовит закрытие воздушного пространства для российских самолетов", - написал он в своем Twitter, не указав, когда ожидать финального решения и с какой даты запрет вступит в силу.

Suomi valmistautuu ilmatilan sulkemiseen venäläiseltä lentoliikenteeltä. 🇫🇮🇺🇦 — Timo Harakka 🏳️‍🌈🇫🇮 (@TimoHarakka) February 26, 2022

По данным СМИ, такое решение готовят все страны-члены ЕС, каждая отдельно – поскольку этот вопрос является национальной компетенцией.

Неофициально сообщают, что в ближайшее время присоединятся Дания и Швеция.

Решения о закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов уже приняли балтийские государства, Польша, Чехия, Румыния, Болгария, Британия.

Россия в ответ начала запрещать самолетам из этих стран полеты над своей территорией.