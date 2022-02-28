Франция эвакуирует посольство из Киева - угрозы значительные

Франция перенесет свое посольство из Киева во Львов из-за российского вторжения.

Об этом заявил глава МИД Жан-Ив Ле Дриан в комментарии телеканалу BFM, сообщает "Европейская правда".

Ле Дриан подтвердил, что по просьбе президента Эммануэля Макрона посольство Франции переведено на запад Украины.

"Из-за рисков и угроз для столицы посольство переводят во Львов, посол остается в Украине для поддержки наших граждан. Угрозы достаточно значительны для переезда", — сказал министр.

Ранее, после начала российского вторжения, Франция отправила в Киев элитное подразделение для охраны посольства.

Благодаря этому посольство Франции до сих пор оставалось в Киеве, не поддержав переезд коллег во Львов на прошлой неделе.

Как сообщалось, посол Польши сообщил, что остался в Киеве, несмотря на активные бои.