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Франція евакуює посольство з Києва - "загрози значні"

Понеділок, 28 лютого 2022, 21:12

Франція перенесе своє посольство з Києва до Львова через російське вторгнення.

Про це заявив глава МЗС Жан-Ів Ле Дріан у коментарі телеканалу BFM, повідомляє "Європейська правда".

Ле Дріан підтвердив, що на прохання президента Еммануеля Макрона посольство Франції було переведено на захід України.

"Через ризики та загрози для столиці посольство переводять до Львова, посол залишається в Україні для підтримки наших громадян. Загрози досить значні для переїзду", — сказав міністр.

Раніше, після початку російського вторгнення, Франція відправила у Київ елітний підрозділ для охорони посольства.

Завдяки цьому посольство Франції досі лишалося в Києві, не підтримавши переїзд колег до Львова минулого тижня.

Як повідомлялося, посол Польщі повідомив, що залишився в Києві попри активні бої.

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