Шольц и Байден встретятся 7 февраля, будут говорить о России - Bild

Канцлер Германии Олаф Шольц встретится с президентом США Джо Байденом 7 февраля в Белом доме.

Об этом узнало немецкое издание Bild из правительственных источников, сообщает "Европейская правда".

Издание отмечает, что российская угроза для Украины станет важнейшей темой переговоров между Шольцом и Байденом.

Американцы добиваются жестких санкций против Путина, поставок оружия Украине и остановки газопровода "Северный поток-2". Шольц, напротив, категорически отказывается поставлять Киеву оружие. Бундесвер пока готов поставить Украине только 5000 военных шлемов, пишет издание.

Официально детали встречи пока не разглашают. Представитель правительства отметил, что прокомментирует планы поездки канцлера, когда будет такая возможность.

Как сообщалось, Североатлантический альянс приводит силы в готовность и отправляет на восточный фланг НАТО дополнительные силы, в том числе корабли и истребители для усиления сдерживания и защиты союзников в связи с действиями РФ вокруг Украины.

По данным СМИ, США рассматривают возможность отправить на восточный фланг НАТО от 1000 до 5000 военных, а также самолетов и судов. Решение должно быть принято в ближайшее время.