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Украина направила правительству Германии список необходимого вооружения – СМИ

Пятница, 4 февраля 2022, 17:12

Посольство Украины в Германии обратилось с официальным письмом к немецкому правительству, в котором просит предоставить оборонное вооружение и перечисляет конкретный список необходимого.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет издание Süddeutsche Zeitung, ознакомившееся с документом.

Издание отмечает, что письмо, копия которого поступила также в Министерство обороны, является смесью призыва о помощи и списка пожеланий. В нем подробно перечислены оборонительные средства, которые Украина надеется получить от Германии.

"Теперь у правительства есть список желаний, который начинается словами "Боеприпасы противовоздушной и противоракетной обороны" и заканчивается "Боеприпасы для пулеметов (калибр 23 мм, 30 мм)". В частности, Украина просит "немедленной помощи в срочном приобретении" зенитно-ракетных комплексов средней дальности, противодронного оружия, переносных зенитно-ракетных комплексов, электронных систем слежения, а также приборов ночного видения и камер наблюдения", - пишет издание.

В списке также есть транспортные средства "с повышенной противоминной защитой" и работы по обезвреживанию взрывных устройств, а также системы дистанционного подрыва.

Кроме того, Украина просит цифровые радиостанции, радиолокационные станции, разведывательные станции, подводные локаторы. Согласно списку, Украине также нужны машины скорой помощи и противоснайперские системы, а также противоминные системы.

Однако на этом необходимость "не исчерпана", говорится в примечании, и список еще можно дополнять. Отмечается, что все запросы – на "системы оружия оборонного характера". Из-за "чрезвычайно напряженной ситуации с безопасностью и угрозы российской агрессии" Киев просит рассмотреть эту заявку как можно скорее.

Как известно, правительство Германии выступает против предоставления Украине вооружения, считая, что подобный шаг в ходе переговорного процесса с Россией может привести к эскалации со стороны Москвы.

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Германия

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