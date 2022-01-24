Германия толкает к войне и уничтожает свое будущее в Украине. Это нужно остановить

Эта статья – Editorial. Это значит, что текст публикуется за подписью всей редакции и поддержан всеми ее журналистами. "Европейская правда" прибегает к этому формату только в исключительных случаях.

В субботу 22 января украинско-немецкие отношения были на грани катастрофы, но ее – на первый взгляд – удалось предотвратить. Командующий немецких ВМС Кай-Ахим Шёнбах по настоянию министерства обороны под вечер написал заявление об отставке и должен уйти с военной службы.

Напомним, вице-адмирал Шёнбах во время командировки в Индию публично призвал мир уважать Путина, выразил уверенность в необратимости аннексии Крыма и выступил против вступления Украины и Грузии в НАТО. Словом, наговорил много чего, что противоречит официальной позиции Берлина. Это привело к настоящему взрыву в информационном поле – с заявлением МИД, вызовом посла и т.д. В Минобороны Германии сначала ограничивались сдержанными комментариями, но когда информационный пожар разгорелся и перекинулся в немецкие СМИ, кадровое решение не заставило себя ждать.

В конце концов, для немецкого правительства проблемой было не только содержание сказанного, но и то, что вице-адмирал в принципе взялся делать политические заявления, что не пристало военному.

Но теперь возникла новая опасность.

В Берлине считают, что быстрое и строгое наказание командующего ВМС решает проблему и должно успокоить общественное возмущение в Украине. Но это не так. Позорная история с вице-адмиралом стала не причиной, а только поводом, дополнившим новости последних дней и недель, поступавшие из Германии и о Германии.

Шёнбах, слишком откровенно сказав то, что он думает (и, наверное, то, что думают многие другие должностные лица), вывел ситуацию на принципиально новый уровень.

ЕвроПравда хочет особо подчеркнуть: происходящее нас совсем не радует, потому что такой сценарий будет бить как по немецким, так и по украинским интересам. Этот editorial – попытка донести до Берлина, насколько серьезна сложившаяся ситуация.

Мы знаем, что правительство Германии немало сделало для продвижения демократии в Украине, поддерживая реформы, такие как децентрализация. Мы помним, что Германия предоставляла лечение украинским воинам, раненым во время войны с РФ. Мы осознаем ведущую роль Германии во введении секторальных санкций ЕС против РФ в 2014 году и сохранении санкционного давления (даже если закрыть глаза на то, что эти санкции появились после убийства российской армией более 200 граждан ЕС, пассажиров рейса MH17; значительно большее число убитых до этого граждан Украины не вызывало даже разговоров о санкциях). В конце концов, здесь работает прекрасное посольство, преданное украинско-немецкой дружбе.

Но для общества настоящее значение имеет другое. Германию прежде всего воспринимают как страну, которая:

– запрещает продажу своего оружия для защиты целостности Украины;

– блокирует поставки оружия другими партнерами, злоупотребляя механизмами НАТО, и тем самым подрывает обороноспособность Украины;

– блокирует продвижение Украины к членству в НАТО;

– построила "Северный поток-2", расчистив для России возможность нападения на Украину без вреда для ЕС.

Если коротко, Германия все больше становится пособником агрессора в восприятии украинцев.

Для Берлина это звучит грубо, но это правда.

И это – настоящая катастрофа, последствия которой будут чем дальше, тем глубже.

Подчеркнем, мы объясняем именно общественное восприятие, к которому однозначно и безальтернативно приводит политика Берлина.

Оно усиливается и подтверждается заявлениями политиков и должностных лиц – от Шёнбаха до Зёдера, на которые каждый раз вынужден реагировать украинский МИД. И тем более это усиливается особым отношением Германии к России, но не к Украине, во всех сферах, включая историческую память и политику покаяния за преступления нацизма. Нашу страну, потерявшую во время Второй мировой войны около четверти населения, Берлин воспринимает как второстепенную в этом смысле, почему-то сосредотачивая внимание только на РФ.

То, что в перечне действий Берлина с катастрофическими последствиями "Северный поток" стоит на последнем месте - не случайность. И мы не зря сфокусировались исключительно на составляющей безопасности, потому что сейчас говорим именно о долгосрочных последствиях и об имидже Германии, новые черты которого формируются прямо сейчас.

Да, мы знаем, что немецкая политика не поставлять оружие уходит корнями в трагических событиях прошлого века, что Берлин таким образом пытается избежать обвинений в участии в каких-либо конфликтах в мире (ссылка Берлина на необходимость сохранять нейтралитет из-за участия в мертвом Нормандском формате – это только повод, в который никто не верит).

Но фактически политика Германии приводит к обратному результату: она становится участником конфликта, причем на стороне агрессора. К тому же в некотором роде повторяя события 1939 года, когда именно договоренность Берлина и Москвы "о ненападении" стала шагом к трагедии мирового масштаба.

Германию, скорее всего, ждут серьезные и долгосрочные имиджевые проблемы. А в наше время имидж имеет также денежное выражение. Ведь при всех нынешних сложностях Украина – это 40-миллионное государство в сердце Европы, богатое природными ресурсами, с образованным населением и т.д.

Строить для себя имидж сторонника агрессии в отношении Украины – это убийственный для Берлина выбор, который необходимо пересмотреть как можно скорее.

Ведь речь идет о последствиях, которые сохранятся на десятилетия.

Между государствами на одном континенте нередко бывают трения и споры, взлеты и падения в отношениях и т.д., но при этом общества часто склонны забывать как хорошее, так и плохое прошлое. Но есть одно исключение: это война. Войны надолго оставляют в нации генетический код, разделение на своих и чужих, и исправлять это потом приходится очень долго и болезненно.

Именно такой генетический код формируется сейчас, во время вооруженной агрессии РФ против Украины, когда есть те, кто нас поддерживает, а есть те, кто блокирует поддержку и подрывает безопасность, помогая агрессору.

Нужно подчеркнуть, что не только украинское общество с возмущением наблюдает за той линией, которую избрала еще бывшая власть Германии и которую не осмелилось изменить новое правительство. Весь мир видел маршруты британских самолетов с оружием для Украины, показательно облетавших немецкую территорию, чтобы избежать запроса на транзит к своему союзнику. Значение этого акта публичного недоверия в Берлине, кажется, снова недооценили.

Впрочем, для нас, как для украинских журналистов и экспертов, особое значение имеют украинско-немецкие отношения, у которых есть основания быть хорошими, но они рискуют превратиться в отношения жертвы и пособника агрессора.

Сейчас у Германии, которая еще проходит период смены власти, есть уникальная возможность это изменить. Новое немецкое коалиционное правительство еще может принципиально поменять свою политику поддержки агрессии против Украины.

Если же этого не произойдет, украинское общество, к сожалению, придет к неизбежному выводу: командующего ВМС Шёнбаха наказали не за неприемлемые шокирующие заявления, а за неавторизованное разглашение настоящей позиции немецкого правительства.